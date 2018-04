Convocati Real Madrid-Juventus: Vallejo c’è. Out Ramos e Nacho

La Juventus sfiderà i Blancos domani sera al Bernabeu. Convocati Real Madrid-Juventus: l’elenco di Zidane. C’è Vallejo

Jesus Vallejo, difensore classe 1997 del Real Madrid, si è allenato con il gruppo ed è stato convocato da Zinedine Zidane per la sfida con la Juventus in programma domani sera allo stadio Bernabeu. Niente da fare naturalmente per Sergio Ramos (squalificato). Non convocato l’altro difensore Nacho. Convocati Real Madrid-Juventus: la lista di Zizou.

Questo l’elenco dei convocati degli spagnoli per la gara con la Juve: Portieri: Navas, Casilla, Luca Zidane; Difensori: Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo, Theo Hernandez; Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic; Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez.