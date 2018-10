Convocati Roma: con l’Empoli out Kolarov e Pastore

Convocati Roma, le scelte del tecnico Di Francesco in vista della trasferta toscana contro l’Empoli: ecco i 23 convocati, non ci saranno Kolarov e Pastore. Ritornano Perotti e De Rossi

Convocati Roma, la lista di Eusebio Di Francesco. Questo pomeriggio, alle ore 16.20, il gruppo giallorosso partirà dalla stazione Termini di Roma per raggiungere la trasferta di Empoli. Domani ci sarà la sfida di campionato tra le due formazioni nella gara valevole per la giornata numero otto del campionato di Serie A. Non partiranno per la trasferta toscana Kolarov e Pastore, mentre ci sono due rientri importanti per Di Francesco che può finalmente contare sul ritorno di Diego Perotti e Daniele De Rossi regolarmente tra i convocati.

Di seguito la lista diramata dal tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, in merito ai 23 calciatori convocati per la partita di domani contro l’Empoli. Due assenze pesanti per i giallorossi visto che non saranno della sfida nè il terzino sinistro Kolarov nè il trequartista argentino ex Palermo e Psg, Javier Pastore.

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Jesus, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Coric, Nzonzi, Zaniolo.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Under, El Shaarawy, Schick, Kluivert.