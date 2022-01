ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Convocati Sampdoria per il Torino: prima chiamata per Conti. I giocatori a disposizione di D’Aversa

La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il match della 22a giornata di Serie A contro il Torino. Tanti assenti per il tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa: out Emil Audero, Valerio Verre, Mikkel Damsgaard, Omar Colley, Maya Yoshida e lo squalificato Julian Chabot. Prima per Andrea Conti, tornano Bartosz Bereszynski e Antonio Candreva. Ecco l’elenco completo.

Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Augello, Bereszynski, Conti, Dragusin, Ferrari, Murru.

Centrocampista: Askildsen, Candreva, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa.