Copa America, Alisson: «Questo Brasile mi ricorda la Roma» – VIDEO

Copa America, Alisson: «Questo Brasile mi ricorda la Roma». Il portiere brasiliano dice la sua verso la semifinale con l’Argentina

Cresce l’attesa per la super semifinale di questa notte tra Brasile e Argentina. Alisson, portiere della selezione verdeoro, ha presentato così il match in conferenza stampa.

Le sue parole: «Il duello con Messi? In una partita come Brasile-Argentina tutto il resto non conta dal momento in cui l’arbitro fischia. Ogni partita ha la sua storia. Quelle con la Roma ne hanno una, con il Liverpool un’altra. Fortunatamente sono state storie vincenti. Chiaramente mi riferisco al collettivo, alla forza del gioco di squadra e qui non c’è tanta differenza. La nostra Nazionale è cresciuta molto sotto questo aspetto. Gioco di squadra, di collettivo qui sono molto difficili da applicare. Ho vissuto due esperienze importanti in situazioni differenti. Ma ora abbiamo questa partita. Non ci deve essere spazio per gli errori. Ognuno dovrà dare il meglio e saremo più vicini alla meta».