Coppa Italia, Brandi: «Partite non belle, ma ascolti ottimi»

Alberto Brandi, noto giornalista, ha parlato della trasmissione della Coppa Italia da parte delle reti Mediaset: le dichiarazioni

Alberto Brandi è intervenuto in occasione della presentazione del 17° Torneo Amico dei Bambini, evento in cui l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., ha assegnato anche alcuni premi.

LE PAROLE – «Le partite non sono state belle ma gli ascolti invece sono stati ottimi. Come unico broadcaster che ha l’esclusiva dobbiamo dare il massimo».