Giornata di vigilia per la Lazio di Inzaghi. Domani la sfida con il Marsiglia in Europa League. In conferenza ha parlato Joaquin Correa

Parola a Joaquin Correa. L’attaccante acquistato in estate dalla Lazio ha parlato in conferenza stampa, insieme a mister Simone Inzaghi, raccontando le sue sensazioni alla vigilia di Lazio-Marsiglia di Europa League. Ecco le sue parole: «Da quando sono arrivato alla Lazio mi hanno fatto sentire bene e importante – riporta Lazionews24.com – Sapevo di avere dei compagni forti e abbiamo una rosa lunga con tanti giocatori, sapevo delle qualità dei miei compagni. Io sono tranquillo e darò sempre il massimo per far vincere la Lazio. C’è sempre la voglia di giocare sempre, ma questo come tutti i giocatori. Io sono qua per dare il massimo sia quando gioco dall’inizio sia quando entro a partita in corso. Quando entro dalla panchina cerco di fare la differenza, ma questo succede anche quando gioco da titolare. La voglia non manca, ora aspetto solo il momento per giocare di più, ma come ho già detto, questo è l’obiettivo di tutti. Io continuo su questa strada e cercherò di fare la differenza per la mia squadra».

Prosegue Correa parlando del suo ruolo da dodicesimo e dell’espulsione a Francoforte: «Quel rosso non era giusto, ma tutti possiamo sbagliare. Ora penso solo a domani, noi vogliamo vincere tutte le partite e non pensiamo cosa succede se arriviamo primi o secondi. La cosa importante è vincere domani e poi penseremo a domenica. Dopo Keita e Felipe Anderson, io dodicesimo uomo? Non so cosa succedeva prima, ma so che ci sono tanti giocatori in squadra e il mister deve fare le sue scelte. Io devo solo entrare e fare quello che mi dice il mister. Mi ha detto di avere pazienza e di fare sempre bene, perchè alla fine tutti avremo la nostra opportunità. Poi quando avrò l’opportunità di giocare da titolare lo farò sempre con la stessa voglia. Ruolo ideale? Penso sia quello di seconda punta».