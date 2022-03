Corvino su Vlahovic: «La madre mi disse che mi stava dando il nuovo Batistuta»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex d.s. della Fiorentina Corvino ha raccontato l’acquisto del giovane Vlahovic

In una intervista a La Stampa, Pantaleo Corvino ha parlato di Dusan Vlahovic.

LE PAROLE – «Era minorenne e non poteva essere tesserato, ma la Fiorentina si fidò di me. La madre sorrise e mi disse: ‘Le do il nuovo Batistuta’. Risposi: ‘Mi basta il nuovo Toni’. Lo volevano Arsenal, Borussia Dortmund, Juventus e Atalanta, ma invitai la famiglia a Firenze e lo presi per 1,5 milioni di euro. Qualcuno disse che era caro… Ha voglia di migliorare e con Allegri finirà il percorso di crescita. I fischi del Franchi? Firenze ama e il calcio è sentimento».