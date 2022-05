Cosmi: «Scudetto? Quest’anno cadono i luoghi comuni»

Le parole di Serse Cosmi sulla corsa scudetto di questa stagione: «Quest’anno vince la squadra che ha espresso il meglio di se stessa»

Serse Cosmi parla così della corsa Scudetto. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Quest’anno cadono tutti i luoghi comuni: come per vincere il campionato ci vuole la miglior difesa, il miglior attacco o il maggior possesso palla. Il Milan non ha niente di tutto questo e io sono strafelice! Quest’anno vince la squadra che ha espresso il meglio di se stessa. I rossoneri stanno per fare qualcosa di immenso, riuscire a centrare l’obiettivo sarebbe, mai come quest’anno, il trionfo degli dei.»