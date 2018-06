Costa Rica-Serbia, prima giornata girone E Mondiali Russia 2018: tutte le info per vedere la partita in diretta ed in streaming, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Costa Rica-Serbia è la prima partita del gruppo E dei Mondiali di Russia 2018 (l’altra – Brasile-Svizzera – è in programma per stasera alle ore 20): scendono in campo la rivelazione dell’ultimo Mondiale contro una delle possibili rivelazione della rassegna iridata in Russia. La gara è prevista per le ore 14 (ora italiana) presso la Samara Arena di Samara (leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: TUTTI GLI STADI – FOTO). La squadra del ct Ramirez, illuminata dal talento di Bryan Ruiz, cercherà di ritentare l’impresa già riuscita nel Mondiale in Brasile del 2014: è pronto a caricarsi il Costa Rica sulle spalle per provare a centrare una seconda, storica, qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. Stessa impresa che proverà a compiere la Serbia, illuminata dai talenti italiani Ljajic e Milinkovic-Savic, ma anche dalla qualità a centrocampo di Tosic e Matic.

Costa Rica-Serbia verrà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre), ma non solo. La gara potrà essere infatti seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset (a QUESTO indirizzo) ed in radio sulle frequenze di Radio 1. Ricordiamo inoltre che Calcio News 24 proporrà notizie ed approfondimenti sul match prima, durante e dopo la gara.

Costa Rica-Serbia: probabili formazioni

QUI COSTA RICA – Per la gara di esordio al Mondiale il ct Oscar Ramirez, dovrebbe continuare a puntare sulle solite certezze: attenzione massima alla fase difensiva e ripartenze fulminee, grazie alla forza degli esterni, bravi in velocità e abili a saltare l’uomo. E’ per questo che la Costa Rica dovrebbe scendere in campo con il consueto 5-4-1: difesa della porta ovviamente affidata alla stella Keylor Navas, che ha vinto le ultime tre Champions League da protagonista. Davanti a lui una linea massiccia davanti al portiere del Real Madrid, formata da Gamboa, Acosta, Duarte e Oviedo. Insieme a loro anche Giancarlo Gonzalez del Bologna, unico “italiano” nella rosa della selezione costaricense. Nel centrocampo a quattro il giocatore più rappresentativo è Bryan Ruiz, che completa un reparto formato da Borges, Guzman e Campbell, mentre l’unica punta è Urena.

QUI SERBIA – Atteggiamento sparagnino per la Serbia, che per provare a conquistare punti fondamentali in chiave qualificazione agli ottavi di finale non può sbagliare. La squadra, molto fisica, ruota attorno Matic e soprattutto a Sergej Milinkovic-Savic. Il commissario tecnico Mladen Krstajić dovrebbe dunque schierare la sua squadra con il solito sistema di gioco adottato, il 4-2-3-1, nel quale agiranno anche diversi giocatori che brillano nel campionato di Serie A. Il primo è il terzino della Roma Kolarov, in una difesa a quattro composta anche da Rukavina, Tosic e dal veterano Branislav Ivanovic, capitano di una squadra molto esperta. Matic e Milivojevic a fare da filtro in mezzo al campo, con Tadic, Milinkovic-Savic della Lazio e Ljajic del Torino dietro all’unica punta Mitrovic.

COSTA RICA (5-4-1) – Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Campbell; Urena. Commissario tecnico: Oscar Ramirez.

SERBIA (4-2-3-1) – Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. Commissario tecnico: Mladen Krstajić.

ARBITRO: Malang Diedhiou (Senegal)