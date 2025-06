Il cowboy vince! Textor, proprietario di Lione e Botafogo, provoca Al-Khelaifi: «Solo un cowboy che insegue il suo sogno americano»

THE AMERICAN DREAM! WE GUESS THE COWBOY WON… 🤠🤷🏻‍♂️ #VAMOSBOTAFOGO #FIFACWC #TAKEITTOTHEWORLD



📲 Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em: https://t.co/oXCYJqDXDK pic.twitter.com/Aq6LZd2Ccz