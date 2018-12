Ronaldo e Salah, chi è il migliore in questa stagione? – QUIZ

Cristiano Ronaldo e Salah, chi è il migliore in questa stagione? Lo stabilite voi con un quiz, scegliendo fra il fenomeno del Real Madrid e l’egiziano del Liverpool

Cristiano Ronaldo e Salah, chi è stato il miglior giocatore nell’arco di questa entusiasmante stagione? E’ una domanda a cui è sicuramente difficile dare una risposta. Per questo motivo chiediamo aiuto a voi, che attraverso un quiz potrete decidere chi è stato il più decisivo per le sorti di Real Madrid e Liverpool, che si affronteranno proprio in finale di Champions League questo sabato.

La stagione di Mohamed Salah è stata fino a questo momento molto al di sopra delle aspettative. Arrivato al Liverpool quest’estate per 40 milioni di euro, ha trascinato i reds al quarto posto in Premier league e alla finale di Kiev, segnando la bellezza di 44 gol. Non è di certo mancata la risposta di Cristiano Ronaldo, che dopo un inizio incerto, ha messo insieme anche lui 44 reti, tra cui splende sicuramente il gioiello realizzato all’Allianz Stadium. La sfida è apertissima, fateci sapere voi chi ritenete il migliore.