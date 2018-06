Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, potrebbe andare al Napoli. Il club neroverde pensa a Cragno del Cagliari o ad Audero della Juve

Il Napoli è sulle tracce di Andrea Consigli. L’esperto portiere del Sassuolo ha disputato ottime stagioni e potrebbe spiccare il volo. Il portiere, negli ultimi giorni della scorsa stagione, non ha chiuso le porte a un addio. L’estremo difensore ex Atalanta è disposto ad andare via da Sassuolo solo in caso di chiamata di una big. Il Napoli potrebbe chiamare: gli azzurri vorrebbero prendere il portiere classe ’97 dell’Udinese Meret, affiancandogli il più esperto Consigli. Contatti in corso ma il Sassuolo potrebbe chiedere 12-15 milioni. E il Sassuolo? I neroverdi, stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di www.calcionews24.com, hanno due idee al momento: Cragno e Audero.

Il primo, portiere classe ’95 del Cagliari, ha una valutazione improntante. Il Cagliari avrebbe rifiutato 13 milioni da parte del Napoli e chiede non meno di 15 milioni per iniziare la trattativa. Sull’estremo difensore dei sardi c’è anche la Sampdoria. Un’altra idea neroverde porta a Emil Audero: il portiere classe ’97, reduce da un’ottima stagione al Venezia, è di proprietà della Juventus. I rapporti tra i bianconeri e il Sassuolo sono ottimi e faciliterebbero l’affare ma la Juve vuole almeno 10 milioni di euro per cedere il suo portiere e vuole inserire nell’affare anche la clausola di recompra. Idee, per il momento. Potrebbe nascere un importante valzer di portieri in Serie A.