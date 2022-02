ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cagliari, Cragno: «Vincere a Bergamo non è da tutti, così ci salviamo». Le dichiarazioni del portiere rossoblu

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro l’Atalanta.

PRESTAZIONE – «Partita importantissima per noi, venire qui e vincere non è da tutti, non solo per l’atteggiamento ma proprio per il risultato. Abbiamo lottato su ogni pallone, per noi è una vittoria fondamentale, sopratutto per la classifica».

NUOVO CAGLIARI – «Devo dire la verità da quando siamo tornati dalla sosta invernale c’è un altro spirito e un’altra cattiveria. Non solo sul campo, ma anche durante la settimana. Quando sei un po’ in difficoltà però hai questo spirito vai a sopperire a tutte le mancanze che magari ci possono essere».

FUTURO – «Il nostro obiettivo è tirarci fuori il prima possibile. Il fatto che da diverse partite abbiamo questo atteggiamento è sicuramente un punto di partenza fondamentale se si vuole arrivare alla salvezza».