Cremonese, Alvini: «Il gruppo sta crescendo»

Cremonese, le parole di Alvini: «Vedo la squadra in grande crescita, vedo una squadra responsabile, è più gruppo»

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona. Di seguito le sue parole.

RICORDO VIALLI – «Penso sia doveroso ricordare Gianluca. A me Vialli piace ricordarlo come un uomo innamorato della vita, le sue parole, i suoi racconti, i suoi scritti… anche le sue lacrime ci hanno messo di fronte una sola cosa: Vialli ci lascia una testimonianza, dobbiamo amare la vita nonostante tutto. Non lo conoscevo personalmente, ma mi ha insegnato questo. Daremo tutto domani per Vialli, ci ha insegnato a non mollare mai».

PARTITA – «Ne sono certo, faremo una grande partita e la squadra sta crescendo. La squadra sta bene, bisogna replicare una gara come quella di mercoledì, in cui abbiamo dato tutto».

CRESCITA – «Vedo la squadra in grande crescita, vedo una squadra responsabile, è più gruppo. Non è un caso la prestazione di mercoledì, che non ha portato punti ma è stata notevole. Vedo loro e hanno totalmente la mia fiducia».

SOSTA – «In questo momento vedo che il gruppo, anche con la sosta lunga, sta crescendo. Si sta costruendo, non abbiamo tanto tempo e abbiamo avuto difficoltà, commettendo degli errori. Il lavoro, lo spirito, mi suggeriscono e mi danno delle certezze. Siamo sulla strada giusta e la squadra reagirà».