Cremonese, Alvini: «Raccolto meno di quanto meritavamo»

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, parla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Due partite cosi raccogliendo zero lasciano un po’ di rabbia, non tanto per me ma per gli sforzi dei miei calciatori e dei tifosi a venire qua. Abbiamo raccolto meno di quanto prodotto, mi dispiace per quello che ci guida».

COSA É MANCATO – «Abbiamo avuto diverse situazioni, l’avevamo preparata così palleggiando dal basso. Non l’abbiamo gestita bene ma ci vuole tempo perchè siamo una squadra nuova, col tempo miglioreremo anche questo aspetto. Siamo venuti a giocarcela in un contesto fantastico, meritavamo un premio».

SALVEZZA – «Quando è finita la partita devo essere fiero dei miei calciatori per quello che hanno dato. Per raggiungere l’obiettivo della salvezza c’è bisogno di tempo per le conoscenze e l’adattamento di tutti. Stiamo facendo un percorso tutti insieme».

ROMA – «É stato un piacere giocare in questo stadio contro un allenatore come Josè. Hanno vinto loro, niente da dire. Mi dispiace per l’infortunio di Zaniolo e per quello subito ieri da Wijnaldum. Il comunicato della nostra società fa capire cos’è la Cremonese».