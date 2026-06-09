Cremonese, ufficiale la nomina di Christian Botturi come direttore sportivo

Cremonese, ufficiale la nuova guida dell’area sportiva: Christian Botturi nominato direttore sportivo grigiorosso

La Cremonese apre un nuovo capitolo della propria area tecnica. A partire dal 1° luglio 2026, il club grigiorosso affiderà la direzione sportiva a Christian Botturi, che ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2028.

Una scelta che segna l’inizio di un percorso rinnovato, orientato alla continuità progettuale e alla costruzione di una struttura dirigenziale sempre più definita. Con l’arrivo di Botturi, la società punta a rafforzare la propria identità sportiva e a consolidare le basi per le prossime stagioni.

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COMUNICATO – “U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Christian Botturi l’incarico di direttore sportivo del club grigiorosso con decorrenza 1° luglio 2026. Il dirigente sarà legato alla società fino al 30 giugno 2028.

Classe 1980, Botturi inizia la propria carriera dirigenziale nell’Atalanta in qualità di osservatore; nel 1999 ricopre il ruolo di direttore sportivo e responsabile del settore giovanile del Montichiari, incarico che manterrà per circa dieci anni. Conclusa la lunga parentesi rossoblù, seguono le esperienze con la prima squadra del Lumezzane e i settori giovanili di Mantova, Inter e Brescia.

Del Brescia è stato anche direttore sportivo nella stagione 2021-22. Successivamente passa alla Pro Sesto, dove è protagonista di un’ottima stagione conclusasi con il 4° posto in campionato nel 2022-23 e al Mantova: con i virgiliani il direttore sportivo centra prima la promozione in Serie B nel 2024 e poi la salvezza nel 2025.

Proprietà e società porgono il loro benvenuto al direttore Botturi e gli augurano buon lavoro.”