Cremonese, Carnesecchi: «La scintilla che ci serviva»

Le parole di Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese, dopo il passaggio del turno contro il Napoli. I dettagli

Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Cremonese e Napoli.

PAROLE – «E’ una soddisfazione veramente grossa, avevamo bisogno di una scintilla per ripartire e questa vittoria ce la darà. Complimenti ai ragazzi che hanno corso tantissimo, nonostante l’inferiorità numerica. Non ricordo tanti tiri in porta del Napoli quindi complimenti soprattutto alla difesa».