Cremonese, Ciofani: «Un’emozione, per la salvezza ci crediamo»

Le parole di Ciofani, autore del gol vittoria nella prima vittoria della Cremonese in stagione contro la Roma

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con la Roma.

VITTORIA – «Emozione bellissima, probabilmente la Roma ci porta bene vista la Coppa Italia. Pesava il rigore, come gli altri, ne ho anche sbagliati, nel momento più importante il giocatore più esperto deve prendersi la responsabilità ed è andata bene. Sono contentissimo».

SALVEZZA – «Noi in certi momenti forse siamo stati brutti e inadeguati, a volte sfortunati, ma siamo un bel gruppo. Se io sono arrivato a giocare in Serie A, in percentuale allora la salvezza si può raggiungere. Dobbiamo crederci».