Cremonese, confermato Alvini: decisiva la sfida con il Monza

La Cremonese, nonostante l’ultima sconfitta contro l’Hellas Verona, ha deciso di confermare Massimiliano Alvini

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la Cremonese avrebbe confermato Massimiliano Alvini sulla panchina grigiorossa. A spingere per questa decisione è stato il proprietario Giovanni Arvedi.

Nonostante il rinnovo della fiducia dopo la sconfitta di Verona, sarà comunque decisiva la gara casalinga contro il Monza. La società ha infatti deciso di annullare il giorno di riposo previsto inizialmente per responsabilizzare anche i giocatori, non esenti da colpe per le zero vittorie in Serie A.