Cremonese, arriva un esonero shock: Giampaolo lascia dopo il successo di Parma e arriva il nuovo tecnico Pecchia

Clamoroso ribaltone in casa Cremonese. A poche ore dalla vittoria per 2‑0 contro il Parma nei sedicesimi di Coppa Italia, il club ha annunciato l’esonero di Marco Giampaolo, tecnico abruzzese noto per il suo calcio tecnico e organizzato. La società grigiorossa ha comunicato la decisione con una nota ufficiale, ringraziando l’allenatore e il suo staff per professionalità e impegno.

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La tempistica sorprende, soprattutto perché la Cremonese aveva scelto di confermare Giampaolo nonostante la retrocessione in Serie B maturata nella scorsa stagione. Il tecnico era subentrato a Davide Nicola lo scorso 18 marzo, chiudendo il campionato con tre vittorie e un pareggio in nove partite. La fiducia sembrava essere stata rinnovata, ma l’avvio di questa Serie B ha cambiato tutto.

Il pessimo inizio di campionato, con due sconfitte contro Empoli e Modena, ha pesato enormemente nelle valutazioni della dirigenza. In particolare il ko per 0‑3 contro la squadra di Daniele Galloppa, allenatore emergente e molto apprezzato per il suo calcio verticale, ha lasciato strascichi pesanti. Nel post‑gara Giampaolo aveva criticato duramente la squadra, sottolineando mancanza di intensità e attenzione: parole che non sono passate inosservate.

La vittoria di Parma, firmata dai giovani Simone Lottici Tessadri (classe 2006) e Adin Licina (talento 2007 arrivato dalla Juventus), sembrava poter riportare serenità, ma non è bastata. Dopo il match, Giampaolo aveva provato a rilanciare il progetto con dichiarazioni fiduciose: “La reazione alla sconfitta col Modena è stata importante, va portata avanti una certa idea di calcio. Bisogna lavorare e avere fiducia, poi io vado avanti per la mia strada in modo deciso. So di avere i giocatori giusti”.

Parole che oggi assumono un sapore amaro. La Cremonese ha scelto di cambiare rotta, convinta che serva una scossa immediata per evitare che il campionato prenda una piega complicata. Ora si apre il capitolo del nuovo allenatore, con diversi profili già monitorati dalla società. In vantaggio ci sarebbe l’ex Parma Fabio Pecchia.



