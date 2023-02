Cremonese, Giacchetta: «Concentriamoci sulle certezze»

Cremonese, le parole di Simone Giacchetta nel pre partita: «Ricordo il mio esordio in Serie A in questo Stadio. Ai ragazzi dico questo»

Il ds della Cremonese, Simone Giacchetta, ha parlato a DAZN nel prepartita della sfida col Napoli. Di seguito il ricordo del suo esordio in Serie A nella squadra campana a 18 anni.

«Ho fatto l’esordio in Seria A proprio qui al Napoli, facendo un gol all’esordio. Mi ricordo quando mister Bianchi mi disse ‘Ragazzino, entra’ e non credevo stesse parlando con me. Mi girai verso il pubblico e vidi 80.000 persone che gradavano e incitavano e pensavo di vivere una favola, poi mi sono concentrato subito su quello che dovevo fare in campo. É quello che dico ai calciatori: concentratevi sulle vostre certezze, non pensate all’esterno».