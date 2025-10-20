Cremonese Udinese, Nani svela: «Runjaic non è stato mai minimamente sotto pressione da parte nostra. Okoye torna oggi dalla squalifica e...»

Cremonese Udinese, a pochi minuti dalla sfida ha parlato il dirigente Nani svela: «Runjaic non è stato mai minimamente sotto pressione»

Prima del match tra Cremonese e Udinese ha parlato in conferenza il group technical director Gian Luca Nani. Le sue parole a Sky Sport:

PAROLE – «A me sembra che a Udine ci sia un ambiente normale, positivo. Ci sono state critiche esagerate dopo la partita contro il Cagliari: abbiamo fatto non so quanti xG, abbiamo preso due legni, ci siamo mangiati due gol a porta vuota, se fosse finita 3-1 o 4-1 si sarebbe parlato in maniera diversa.

Il mister non è stato mai minimamente sotto pressione da parte nostra, poi naturalmente il calcio è uno sport competitivo e quello che conta sono i risultati, quindi se non vinci una partita che hai dominato ti resta l’amaro in bocca



Okoye torna oggi dalla squalifica, Sava ha fatto bene finora. Abbiamo due ottimi portieri, anzi quattro se contiamo Padelli e Nunziante».