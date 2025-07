Cremonese, prime valutazioni per Nicola, in attesa dei rinforzi del mercato

Cremonese, prime valutazione per Davide Nicola sulla rosa dal ritiro, in attesa dei rinforzi dal calciomercato

La Cremonese continua il proprio lavoro al centro Arvedi in attesa della partenza per il ritiro di Livigno. In questi giorni, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il focus principale è sulle valutazioni interne: Davide Nicola vuole conoscere a fondo la rosa prima di fare scelte definitive. L’obiettivo è non lasciare indietro nessuno e capire quali profili siano già pronti per affrontare la Serie A. Solo dopo si entrerà nel vivo del mercato, soprattutto sul fronte offensivo.

Per l’attacco, infatti, il club non ha fretta: si muoverà con attenzione, aspettando che alcune operazioni oggi fuori portata possano diventare più accessibili a fine mercato. L’unico innesto già definito nel reparto offensivo è stato quello di Franco Vazquez, confermato e ritenuto imprescindibile per dare continuità alla manovra offensiva.

Il vero nodo resta quello della prima punta. In organico ci sono due opzioni su cui Nicola sta ragionando. La prima è Manuel De Luca, reduce da una stagione positiva in B con dieci gol, compresa la decisiva doppietta nella finale di ritorno contro lo Spezia. Tuttavia, la sua esperienza in A è minima (appena due presenze con la Sampdoria nel 2022-23), e per questo, al momento, viene considerato più come alternativa che come titolare designato. La seconda opzione è David Okereke, rientrato dal prestito al Gaziantep con un bottino di nove reti. Nicola lo ha già testato in amichevole, ma resta da valutare se possa essere centrale nel progetto tecnico.

Nel frattempo, emergono le prime suggestioni di mercato. Una riguarda Walid Cheddira, tornato a Napoli dopo una stagione poco brillante all’Espanyol. Fuori dai piani di Conte, potrebbe accettare la destinazione Cremona con la formula del prestito. Un altro nome in salita è quello di Cristian Shpendi, classe 2003 del Cesena, autore di 11 gol in Serie B: un profilo giovane e ambito anche da altri club di A. Tutto dipenderà anche da eventuali uscite, in particolare quella di De Luca.