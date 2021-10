Crespo su Immobile: «Quello che fa non è semplice»

Hernan Crespo, ex di Inter e Lazio, analizza tecnicamente Ciro Immobile e lo loda

Lazio-Inter è anche la sfida del doppio ex Hernan Crespo. L’attaccante argentino – intervistato dalla Gazzetta dello Sport – ha parlato di Ciro Immobile. Ecco le sue parole.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

SENSO DEL GOL – «Immobile lo trovi sempre nel cuore dell’area, pronto a colpire. O con il destro o con il sinistro, sempre attento alla manovra o a un possibile rimpallo. È il classico centravanti che cerca di sfruttare ogni opportunità per buttare il pallone in rete. È abile anche quando ci si deve defilare per suggerire il passaggio laterale e poi fiondare la conclusione. I suoi tiri in diagonale sono saette».

VELOCITÀ – «Gli scatti di Immobile sono micidiali. Spaccano le gambe ai difensori, anche perché Ciro ha potenza e resistenza da vendere. Sa proteggere bene il pallone con il corpo e poi raramente viene superato in velocità. E credetemi, non è una cosa semplice».