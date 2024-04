Criscito: «Thiago Motta super, ha una mentalità speciale»

Domenico Criscito, ex giocatore e ora allenatore del Genoa U14, ha parlato di Thiago Motta alla Gazzetta dello Sport

Mimmo Crescito oggi allena l’Under 14 del Genoa. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna.

INSIEME AL GENOA DA GIOCATORI – «Ero ancora giovane (21 anni, ndr). Thiago, invece, era sbarcato in rossoblu con un problemino a un ginocchio. Quando l’ho visto, però, già lo conoscevo, aveva alle spalle tanti anni nel Barcelona, tutti noi avevamo ben presente la sua storia professionale. Ed ero consapevole della fortuna di avere in squadra un campione come lui».

L’ALLENATORE – «Credo che crescere in un club come il Barça ti dia qualcosa di unico, che poi fatalmente porti dentro per il resto della tua carriera. Una mentalità speciale, per lui è successo proprio così. Thiago aveva una marcia in più, ed è ciò che gli ha permesso di avere così successo. Un uomo vincente dentro».