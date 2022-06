Criscito Toronto, Bradley: «Sarà un modello per i nostri giovani»

L’allenatore del Toronto Bradley ha commentato l’arrivo nella squadra canadese del difensore italiano Criscito

Bob Bradley, allenatore del Toronto, ai canali ufficiali del club canadese ha parlato dell’arrivo di Domenico Criscito.

MODELLO PER I GIOVANI – «Mimmo è un difensore versatile, abile nel passaggio ed è un giocatore intelligente. Può giocare come terzino sinistro o difensore centrale, sarà un modello per i nostri giovani».