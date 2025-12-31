Cristante a Sky Sport: «Da Gasperini l’intuizione che ha cambiato il mio ruolo, è rimasto lo stesso di Bergamo. Atalanta Roma? C’è grandissima emozione»

Cristante a Sky è intervenuto alla vigilia della sfida Atalanta Roma. Un confronto con il suo passato e quello di Gasperini, attuale tecnico giallorosso

Alla vigilia della sfida tra Atalanta e Roma, Bryan Cristante, centrocampista giallorosso cresciuto definitivamente sotto la guida di Gian Piero Gasperini, è tornato a parlare del rapporto con il tecnico piemontese. Intervistato da Sky Sport, il classe 1995 ha ricordato uno dei momenti chiave della sua carriera: l’intuizione tattica che, ai tempi dell’Atalanta, lo portò a giocare qualche metro più avanti, valorizzandone inserimenti e presenza offensiva.

Un amarcord inevitabile, in vista di una partita dal forte significato emotivo, che mette di fronte passato e presente, Bergamo e Roma, in un incrocio carico di memoria e rispetto reciproco.

L’INTUIZIONE DI GASPERINI – «Da Gasperini. Ha avuto questa intuizione: il mister, quando vede qualcosa, ha tutta l’esperienza e le conoscenze che servono per far rendere tutti. Ha avuto questa intuizione ed è andata bene».

UN GASPERINI SEMPRE UGUALE A SE STESSO – «No, è sempre lo stesso. Sempre carico, sempre con tanta conoscenza del gioco: sa sempre cosa chiedere e come chiederlo. L’ho ritrovato con la stessa carica e la stessa voglia, ha portato la sua voglia anche qui a Roma».

LE EMOZIONI DEL RITORNO A BERGAMO – «Sicuramente qualche emozione ci sarà, per forza di cose. Sono passati nove anni, ha fatto grandissime stagioni, ha portato un trofeo a Bergamo, ha fatto grandi stagioni e un po’ di emozione ci sarà».

LEGGI ANCHE – Il 2025 di Gasperini