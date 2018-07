Quanto guadagnerebbe Jorge Mendes con l’affare Cristiano Ronaldo-Juve? Ecco la possibile commissione per il procuratore portoghese

L’affare del secolo! Il possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato ribattezzato proprio così. Una trattativa orchestrata principalmente da Jorge Mendes, manager del fenomeno portoghese e 5 volte Pallone d’Oro, già a gennaio, quando raggiunse un accordo con Florentino Perez per liberare CR7 a 100 milioni di euro: cifra per tutti i club ma non per PSG, le big inglesi e il Barcellona. Forse Perez pensava che per gli altri club fosse impossibile mettere sul piatto 30 milioni di euro a stagione per il giocatore. Così sembrava fino a poco tempo fa ma alla Juve hanno fatto bene i conti e hanno messo sul piatto proprio la cifra richiesta da CR7.

L’affare Cristiano Ronaldo è un affare da oltre 320 milioni tra costo dell’ingaggio e costo del cartellino. C’è da aggiungere anche la percentuale per Jorge Mendes. Quanto guadagnerebbe il procuratore portoghese con il passaggio di Ronaldo alla Juventus? Mendes, secondo Premium Sport, potrebbe guadagnare da quest’affare ben 20-25 milioni. la cifra sarebbe stata pattuita a Madrid prima del Mondiale. Il Real potrebbe poi versare un’ulteriore somma nelle casse dell’agente più potente e probabilmente più ricco al mondo, una sorta di buonuscita anche per lui.