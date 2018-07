Cristiano Ronaldo alla Juve: la reazione della stampa estera – FOTO

La reazione della stampa estera all’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve. Le prime pagine dei quotidiani spagnoli, portoghesi e inglesi

Le prime pagine dei quotidiani spagnoli e portoghesi sono dedicate, e non poteva essere altrimenti, a Cristiano Ronaldo. Il nuovo colpo di mercato della Juventus, il grande sogno trasformato in realtà, ha monopolizzato l’attenzione degli juventini ma di tutto il panorama calcistico internazionale. La Juve ha concluso una grande trattativa, versando 112 milioni di euro nelle casse del Real Madrid: CR7 è il calciatore più pagato della storia della Juventus! «Ciao Cristiano» scrive As. Stupenda la prima pagina di Marca che scrive: «Non ce ne sarà un altro uguale. Se ne va Cristiano, la leggenda da 451 gol». «CR Sette» scrive invece Mundo Deportivo aggiungendo che Florentino Perez sta già lavorando per portare Neymar al Real Madrid. Per Sport invece è «Shock Cristiano» mentre per i portoghesi di A Bola è «CR7 Juve» e per Record è «Signore Ronaldo».