Cristiano Ronaldo, Buffon e Neymar: la passione in comune fuori dal campo

Ecco la passione in comune dei vari campioni: da Cristiano Ronaldo all’ex portiere della Juventus Gigi Buffon fino a Neymar

Nel mondo del calcio, i casinò emergono come una passione condivisa da molti calciatori professionisti, i quali frequentano questi luoghi per sfidare la sorte e vivere l’eccitazione del gioco d’azzardo. In questo articolo, esploreremo come alcuni famosi calciatori abbiano fatto dei casinò il loro terreno di gioco alternativo, immergendosi nelle emozioni delle scommesse e dei giochi da tavolo, in particolar modo il poker. Infatti, il popolare gioco di carte francesi è tra i preferiti dei professionisti del pallone, in quanto richiede strategia e bravura, come accade sul campo di calcio.

Cristiano Ronaldo, appassionato di poker

In quante occasioni si può avere la possibilità di sfidare in una partita di poker un campione del calcio come Cristiano Ronaldo? Per numerosi amanti di questo gioco, si è trattato di un’esperienza eccezionale, avendo l’opportunità di condividere il tavolo da gioco con uno dei più grandi calciatori, famoso per la sua rivalità decennale con Messi.

Ronaldo, noto per le sue doti sportive, ha mostrato anche un grande interesse per il poker e altri giochi d’azzardo, essendo stato visto frequentemente nei prestigiosi casinò internazionali. Il suo gioco di predilezione è il poker, che spesso pratica anche nella comodità di casa sua, grazie alla varietà di piattaforme online. Ronaldo, tuttavia, non si limita solo al poker, avendo esplorato la maggior parte dei giochi da casinò disponibili sul mercato.

Gianluigi Buffon, un volo tra le fiches

Stella del calcio italiano, bandiera della Juventus per una vita, anche Gianluigi Buffon nl tempo libero si è dedicato a molti hobby, tra cui i casinò. L’ormai ex campione del mondo, ritiratosi questa estate, è un amante del poker, seppur questa sua passione spesso gli ha causato problemi con l’opinione pubblica, specialmente alla luce di alcuni scandali sulle scommesse che hanno spinto numerosi tifosi avversari a mettere in discussione la lealtà di Superman.

In due occasioni distinti, nel 2006 e nel 2012, proprio prima della Coppa del Mondo, Buffon è stato coinvolto in controversie legate a scommesse illegali. Si è parlato di scommesse per un totale di 1,5 milioni di euro. Nonostante le indagini e il processo, Buffon è stato assolto, continuando a giocare online. Inoltre, per un periodo, è stato anche il volto di PokerStars come ambasciatore.

Neymar, dopo addio al calcio la carriera di poker?

Il poker sembra esercitare un fascino particolare sui giocatori di calcio, con Neymar rappresentante illustre di questa tendenza. L’attaccante brasiliano, noto per la sua brillante carriera nel Barcellona e Paris Saint Germain, ha rivelato in un’intervista il suo desiderio di diventare un giocatore professionista di poker dopo il ritiro dal mondo del calcio.

Recentemente, Neymar è balzato agli onori delle cronache per una sessione di poker online, trasmessa in diretta su Twitch, dove ha subito una perdita di un milione di euro. Questo episodio, che ha visto la partecipazione di migliaia di suoi fan, è diventato virale per la reazione di Neymar: un misto di risate e pianto finto, che ha sorpreso e divertito il pubblico online.