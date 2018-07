CR7 vuole solo la Juve…per la Champions! Spunta un retroscena con Agnelli

Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus. Il giocatore vuole vincere la Champions e ha fatto una promessa al presidente Agnelli

Cristiano Ronaldo ha scelto: vuole solo la Juventus! E’ questo il messaggio che trapela dalla trattativa del secolo. Il giocatore ha rifiutato 200 milioni di euro dalla Cina per due anni e rifiuterà anche le altre offerte perché ha dato la sua parola alla Juventus e non intende cambiare idea. Anche un eventuale ingresso in scena del Manchester United, di cui si è parlato, non costituirebbe una grossa minaccia per la Juventus che ha il sì del calciatore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cristiano Ronaldo, nelle tante telefonate con il presidente Andrea Agnelli, ha dato la sua parola che riuscirà a riportare la Juventus sul tetto d’Europa. La Champions League è diventata una vera e propria ossessione per i bianconeri. Il trofeo manca dal 1996 nella bacheca juventina e dopo averla sfiorata per ben 3 volte, ora sperano sia arrivato il momento giusto. CR7, che ha segnato più gol della Juve in Champions, dal 2007 ad oggi, vuole vincere la sua sesta Champions per eguagliare Gento e Seedorf: il primo ha vinto 6 trofei (è record), il secondo è riuscito nell’impresa di vincerne 4 con tre maglie diverse. Cristiano ha vinto la Champions con Manchester United e Real Madrid. All’appello manca la Juve…