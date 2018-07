CR7 vuole la Juve per nuovi record: il tabù bianconero, Seedorf, Gento e la sesta Champions

Le nuove sfide di Cristiano Ronaldo. Vuole la sesta Champions, vuole regalare la terza alla Juve e vuole eguagliare Gento e Seedorf

Perché Cristiano Ronaldo vuole la Juventus? Se lo sono chiesto in molti e probabilmente la verità la conosce solo lui ma sono tanti i motivi che potrebbero spingere CR7 a dire di sì alla Juventus. Il portoghese vuole alimentare il suo ego e vuole vincere ancora, lontano dal Real Madrid. CR7 punta a vincere anche in Italia, dopo averlo fatto in Premier League e nella Liga spagnola (manca la A per chiudere il cerchio dei tre migliori campionati al mondo) e inoltre vuole centrare nuovi record in Champions League.

CR7 a Torino porterà il suo carico di gol segnati in Champions: sono 120 in 153 incontri, preliminari esclusi. E’ il miglior bomber della storia della competizione e ha 20 gol in più di Leo Messi. Dalla prima rete nel 2007 ha segnato più della squadra bianconera: con United e soprattutto Real, Ronaldo batte la Signora 120 a 102! Numeri incredibili che CR7 vuole migliorare ancora. Il portoghese inoltre ha vinto ‘solo’ 5 Champions League e sogna di raggiungere Gento, storico campione del Real Madrid, che detiene il record di vittorie con 6. Inoltre, vincendo la Champions con la Juve, Cristiano vincerebbe tre Champions con tre squadre diverse, impresa riuscita solo a Clarence Seedorf.