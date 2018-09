Cristiano Ronaldo, durante Parma-Juventus giocata ieri, è rimasto vittima di uno scontro di gioco che gli ha provocato il gonfiore dell’occhio sinistro

Ancora non a segno in Serie A con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo non ha vissuto una bella serata in quel di Parma. Nonostante la vittoria bianconera, l’attaccante portoghese ha giocato una partita in ombra durante la quale è rimasto anche vittima di uno scontro di gioco. Ronaldo ha ricevuto un colpo al sopracciglio riportando un piccolo taglio: alla sua uscita dallo stadio Tardini è stato possibile rilevare un vistoso livido sull’occhio sinistro dello juventino, apparso molto gonfio. Il portoghese era incorso in un incidente simile a inizio anno con la maglia del Real Madrid: colpito al volto in un contrasto aereo di gioco nella gara contro il Deportivo, l’attaccante riportò un taglio profondo nella medesima zona del corpo; in quell’occasione, Ronaldo spiazzò tutti improvvisando un ‘selfie’ in campo subito dopo l’incidente.