Ancora un altro record abbattuto da Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese ha superato Puskas: nessuno in Europa ha segnato più di lui in Nazionale

Quarto gol al Mondiale in Russia per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è il capocannoniere di questa edizione e con il gol segnato al 5′ minuto della sfida contro il Marocco, è salito a quota 85 gol (in 151 presenze) con la maglia della sua Nazionale. CR7 ha battuto così un altro incredibile record: è il calciatore che ha segnato più gol, in Europa, con la maglia della Nazionale.

CR7 ha ora un gol in più dell’ungherese e spagnolo Puskas, altro ex Real Madrid, che era riuscito nell’impresa di segnare 84 gol in 89 presenze. Scivola al terzo posto Sandor Kocsis, 75 gol in 68 presenze con la maglia dell’Ungheria. Quarto e quinto posto per due tedeschi: Klose ha chiuso con 71 gol in 137 partite, Gerd Muller con 68 gol in 62 gare. C. Ronaldo è al secondo posto di questa speciale classifica: al primo posto, nella classifica generale, c’è l’iraniano Ali Daei che ha segnato, dal 1993 al 2006, la bellezza di 109 gol. Conoscendo Cristiano Ronaldo, è già partito l’inseguimento al calciatore dell’Iran.