Cristiano Ronaldo: ecco quando tornerà a Torino dalla Juventus

Cristiano Ronaldo è ancora in Portogallo: ecco quando il calciatore della Juventus dovrebbe fare ritorno a Torino

Si avvicina il rientro di Cristiano Ronaldo in Italia, dopo che CR7 ha trascorso la quarantena in Portogallo con la famiglia, sull’isola di Madeira. A riportare l’indiscrezione è il sito di Record in Portogallo.

Con l’annuncio della ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A fissata per il 18 maggio, il fuoriclasse della Juventus starebbe pensando di tornare a Torino entro il weekend.