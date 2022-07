Cristiano Ronaldo, il Manchester United da il via libera al trasferimento

Il Manchester United non vuole trattenere a forza Cristiano Ronaldo ed è disposta a mettersi al tavolo per la cessione del portoghese

Il Manchester United ha deciso di dare il via libera alla cessione di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal Sun lo United avrebbe deciso di acconsentire al trasferimento per evitare che si crei un clima di tensione all’interno dello spogliatoio.

I Red Devils non vogliono infatti che il neo allenatore, Ten Hag, venga coinvolto in una lunga disputa che potrebbe logorare la squadra. Tra le squadre interessate, il Chelsea sembra in questo momento la favorita.