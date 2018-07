Quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo: incontro tra Mendes e Perez

Inizia una settimana chiave per il futuro di Cristiano Ronaldo. Ieri il portoghese è tornato a parlare dopo 5 giorni di assenza sui social e a molti non è sfuggito il suo completo bianco e nero. Segnali? Chissà… Intanto oggi è in programma un nuovo vertice tra Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e Jorge Mendes, agente del giocatore. Le parti proveranno a mettersi d’accordo sull’addio di CR7, sul prezzo del cartellino e sulle modalità dell’addio: Perez vuole che sia Cristiano ad annunciare l’addio e a prendersi le colpe ma il giocatore crede che sia stato il presidente a volerlo cedere con il gentlemen’s agreement a gennaio.

L’accordo prevede l’addio di Cristiano per 100 milioni di euro valido per tutte le squadre ad eccezione del PSG, del Barcellona e delle 5 big inglesi. La Juventus non è nell’elenco e sta sfruttando questa possibilità. L’operazione architettata da Mendes, Marotta e Paratici potrebbe concludersi nel giro di pochi giorni perché il contratto di Cristiano Ronaldo è già pronto, mancano solo gli ultimi dettagli e le firme, oltre all’intesa definitiva con Perez per il costo del cartellino. Oggi l’incontro con Mendes, domani il consiglio direttivo: ore calde, caldissime, sul fronte Ronaldo-Juve.