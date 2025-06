Cristiano Ronaldo, la Fluminense fa un sondaggio: ecco la risposta di CR7

Il presidente della Fluminense Mario Bittencourt ha ammesso l’interesse dei brasiliani per Cristiano Ronaldo: la sua risposta

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta al centro delle speculazioni, con il suo contratto con l’Al-Nassr in scadenza il 30 giugno e nessun rinnovo ancora ufficializzato. Tra le ipotesi circolate, si era parlato di un possibile trasferimento a una squadra impegnata nel Mondiale per Club 2025, che si disputerà negli Stati Uniti. La Fluminense, club brasiliano vincitore della Copa Libertadores, aveva sondato il terreno per un ingaggio a breve termine, motivato proprio dalla partecipazione al prestigioso torneo FIFA. Il presidente Mario Bittencourt ha confermato nel corso del podcast Setor Sul di aver contattato Jorge Mendes, ex agente di Ronaldo, per valutare la possibilità, ma la risposta è stata netta: il Brasile non rientra nei piani dell’attaccante portoghese.

L’ex di Real Madrid, Juve e Manchester United, dunque, non aggiungerà la maglia del Fluminense alla sua collezione di squadre per cui ha giocato né sembra intenzionato a spostarsi in Sudamerica, nonostante i colori del club richiamino la bandiera portoghese e l’entusiasmo che il trasferimento avrebbe generato tra i tifosi. Al momento, nessuna trattativa concreta è in corso con altri club, e resta incerta anche la sua presenza al Mondiale per Club con una squadra diversa dall’Al-Nassr. Intanto, il fuoriclasse è focalizzato sugli impegni con la nazionale: la semifinale di Nations League contro la Germania rappresenta un banco di prova decisivo. Con il passare delle settimane, la curiosità su quale sarà la prossima destinazione del cinque volte Pallone d’Oro cresce, ma una cosa è certa: il Brasile, almeno per ora, non sarà la sua prossima casa calcistica.