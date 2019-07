Cristiano Ronaldo: «Juve, la Champions entro due anni» – VIDEO

Cristiano Ronaldo parla dal palco dell’evento Marca Leyenda: le parole del campione portoghese sulla Champions e sulla Juve

È carico e ha voglia di iniziare la stagione Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dal palco dell’evento Marca Leyenda, ha parlato così della Champions e della Juve.

«È sempre l’anno della Juventus, del Real Madrid, del Barcellona, anche se la Champions la vince solo una squadra. Faccio l’esempio del Barcellona: ha investito tanti soldi negli ultimi cinque anni sul mercato e non ha vinto la Champions. La Juve si è rinforzata molto bene e ha una squadra che lotterà per vincere, come sempre. Però dipenderà da molti fattori: gli incroci, i gironi, il momento, gli infortuni, la fortuna. Ma come dico sempre, non dobbiamo essere ossessionati dalla Champions. La Juventus la vincerà, se non è quest’anno, anche se io spero di sì, sarà il prossimo, da qui a due anni, visto il modo in cui sta lavorando. Ha tutti gli ingredienti per poterla vincere» ha dichiarato il portoghese.