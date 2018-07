Cristiano Ronaldo-Juve, il retroscena: la svolta ieri alle 10 con una mail

La svolta nell’affare Cristiano Ronaldo-Juve sarebbe arrivati ieri con un proficuo scambio di mail tra le parti: i dettagli

Un’accelerata nelle ultime ore ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il club bianconero, con un vero e proprio blitz del presidente Agnelli in Grecia, ha chiuso l’accordo con il Real Madrid e con il portoghese. Il silenzio di lunedì ha preso in con­tropiede molti. Nessuna mis­sione a Madrid ma secondo La Gazzetta dello Sport, tanto lavoro nell’ombra con uno scambio di mail tra i protagonisti che è stato decisivo. Josè Angel Sanchez, braccio destro di Perez, era in costante contatto con Marotta e Paratici. Ottimo il lavoro di squadra dei bianconeri, preziosa soprattutto la mediazione di Jorge Mendes e di Giovanni Branchini.

Mendes ha lavorato per evitare rialzi sul costo del cartellino e nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile prezzo di 150 milioni di euro solo per il cartellino. Ieri mattina alle 9 Marotta è arrivato in sede e alle 10 è arrivata la prima mail significativa da parte del Real Madrid, quasi un messaggio cifrato, preludio del semaforo verde e nel giro di pochi minuti la partenza dei due jet privati mette le ali al gran finale bianconero. La partenza di Agnelli, immortalata sui social. In contemporanea la partenza di Jorge Mendes da Oporto. L’incontro con CR7 in Grecia. Il resto è storia.

