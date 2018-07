Cristiano Ronaldo-Juve: Adidas e Nike pronte a un’inedita alleanza

Adidas e Nike pronte a un’inedita e storica alleanza per il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le ultimissime

Forse solo Cristiano Ronaldo poteva riuscire nella titanica impresa di mettere d’accordo e far coesistere Adidas e Nike. I due colossi sarebbero contenti del trasferimento di CR7 alla Juventus perché avrebbero dei vantaggi enormi. I maggiori vantaggi chiaramente li avrebbe l’Adidas perché, vendendo più magliette della Juve, aumenterebbe, di tanto, i propri guadagni ma il giro d’affari riguarderebbe anche la Nike che vedrebbe aumentare i propri ricavi sul fronte italiano, fermo restando, naturalmente, che uno come il portoghese è seguito in tutto il mondo, indipendentemente dalla maglia.

In Italia e nel mondo ci potrebbe essere un grandissimo impatto per le maglie della Juventus e Adidas sorride perché ci sarà un’impennata notevole nella vendita delle magliette bianconere e il ricavato sarà quasi interamente per l’azienda tedesca che, secondo Il Corriere dello Sport, dovrà riconoscere solo una percentuale minima alla Juventus (si parla del 5%). Diverso il discorso per i diritti di licensing che, in caso di accordo sui diritti d’immagine con il calciatore, saranno appannaggio della Juve. Ne guadagnerà anche la Nike che ha un contratto a vita da 24 milioni all’anno, come Jordan e LeBron: la sua linea d’abbigliamento, i suoi scarpini, andranno a ruba.