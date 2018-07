La Juventus avrebbe inserito un ricco bonus Champions nel contratto di Cristiano Ronaldo: ecco la cifra e le ultimissime

L’obiettivo della Juventus nella prossima stagione sarà quello di rivincere il campionato per l’ottavo anno consecutivo ma sarà soprattutto quello di vincere la Champions League. L’acquisto di Cristiano Ronaldo, oltre a portare immani benefici a livello economico, porterà in dote anche tantissimi gol e probabilmente anche una maggiore consapevolezza in campo europeo. La Juve spera di fare quel gradino in più che non è riuscita a scalare negli ultimi anni e crede che con CR7 possa riuscire a spezzare il sortilegio europeo.

La Juventus è la squadra che ha perso più finali e ne ha perse 2 negli ultimi 4 anni. La Champions manca a Torino dal 1996 e se Cristiano Ronaldo e compagni dovessero riuscire a interrompere la striscia negativa e a riportare così il trofeo nella bacheca juventina dopo 23 anni, CR7 potrebbe beneficiare di un ricco bonus. Secondo la stampa portoghese la Juve avrebbe inserito un bonus da 10 milioni di euro netti per il giocatore ex Real Madrid in caso di vittoria della Champions. Cristiano ha promesso al presidente Agnelli di riportare la Coppa a Torino e il numero uno bianconero è pronto a ricompensarlo. Lo stipendio di CR7 salirebbe così a 41 milioni di euro in una sola stagione.