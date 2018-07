Effetto Cristiano Ronaldo: la A prende tempo su sponsor e diritti tv esteri

La Serie A prende tempo: l’arrivo di Cristiano Ronaldo aumenterebbe richieste e costi. Previsti affari d’oro per il nostro calcio

Non solo gli juventini ma tutto il mondo del calcio freme e attende notizie sul futuro di Cristiano Ronaldo. Tanti appassionati sperano di vedere CR7 sui nostri campi da calcio, tanti sperano di poterlo abbracciare, tanti sperano di poterlo affrontare e battere. Ma non solo. In tanti sperano di poter fare nuovi affari grazie alla sua sola presenza. E’ questo il caso della Serie A che potrebbe fare affari d’oro, dopo tanti anni, vendendo i diritti tv all’estero e anche vendendo i diritti per il main sponsor.

E’ stato già ribattezzato ‘Effetto Cristiano Ronaldo‘. Dopo 20 anni è scaduto l’accordo con Tim che non brandizzerà più la Serie A. Dunque la prossima non sarà più la Serie A Tim, ma si cerca un nuovo naming sponsor (sono già in corso trattative con agenzie scommesse, nonostante il divieto, aziende di trasporti e telefonia). La A prende tempo perché il suo arrivo può portare a un incremento del valore del campionato dal 10 al 20% in più, quindi, su un contratto da 18-20 milioni potrebbe voler dire incassare 2-5 milioni in più per 3 anni, roba non da poco. E attende pure la Img, che si è assicurata i diritti tv all’estero, prende tempo. CR7-Juve: un affare per tutti!