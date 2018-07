Le 7 sfide juventine di Cristiano Ronaldo

Sono 7 le sfide che attendono Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus vuole battere nuovi record, personali, e non solo

Verso l’infinito e oltre. La Juventus ha ingaggiato Cristiano Ronaldo e spera di vincere la Champions League, senza dimenticare la Serie A. Uno dei primi obiettivi di CR7 alla Juventus sarà quello di diventare capocannoniere assoluto della nostra Serie A. Cristiano giocherà al centro dell’attacco e in alcune occasioni potrebbe essere sacrificato in nome della Champions ma la media gol al Real di CR7 è impressionante (segna almeno un gol a partita). Poi sarà la volta della Champions e CR7, miglior cannoniere di sempre in Champions, vuole vincere nuovamente la classifica marcatori e migliorare il suo score. Il terzo obiettivo sarà quello di andare oltre il Pipita: superare i 36 gol in un campionato!

Cristiano, come in Liga e in Premier League, vuole confermare il suo stato di bomber assoluto ed è già stato capocannoniere in Premier (nel 2007­08) e in Liga (2010­-11 e dal 2013 al 2015) e vuole interrompere la striscia che vede la Juve vincente in Italia ma senza il capocannoniere. Poi il quinto obiettivo porta alla quinta Scarpa d’oro, il sesto invece al sesto Pallone d’Oro, per battere definitivamente Messi. Infine, il grande obiettivo del popolo juventino: la Champions League. CR7 vuole vincerla per diventare il giocatore che, insieme a Gento, ne ha vinte più di tutti (6) e per portare una grande gioia al suo nuovo popolo che lo accoglierà come un vero e proprio re.