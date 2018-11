Tabù San Siro: Cristiano Ronaldo mai a segno e mai vittorioso al Meazza

L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, non ha mai segnato a San Siro nei tre precedenti. Domenica c’è Milan-Juve

Cristiano Ronaldo non ha mai segnato a San Siro! L’attaccante della Juventus ha messo piede in campo nel tempio del calcio milanese per ben 5 volte, senza mai esultare per un suo gol. CR7 ha giocato per 3 volte contro il Milan e per una volta contro l’Inter mentre nel 2016 è sceso in campo in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid, decisa solo dai calci di rigore. Il portoghese, nei 90 minuti regolamentari, non ha mai esultato a San Siro.

Cristiano Ronaldo ha segnato il gol dal dischetto, nella lotteria dei rigori ma i gol non si conteggiano. Il bilancio di CR7 a San Siro non è propriamente positivo: due pareggi e due sconfitte contro Milan e Inter, una sola vittoria, quella in finale contro l’Atletico Madrid. Nessun gol segnato da CR7 che dovrà sfatare il tabù San Siro domani sera. La Juventus scenderà in campo per sfidare il Milan di Gonzalo Higuain e CR7 dovrà trascinare i bianconeri a una vittoria che sarebbe importantissima. Ronaldo dunque ha un motivo in più per fare bene contro il Milan: c’è un tabù da sfatare, uno degli ultimi rimasti.