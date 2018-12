Cristiano Ronaldo a secco: «Ma ora arriva la fase bella della Champions»

Tante occasioni fallite per Cristiano Ronaldo in Young Boys-Juventus, le sue parole a Sky Sport in vista degli ottavi Champions

Serata no per Cristiano Ronaldo in Champions League. Nel ko della Juventus contro lo Young Boys il campione portoghese ha fallito numerose occasioni da gol. Ma ai microfoni di Sky Sport è piuttosto tranquillo in vista della fase ad eliminazione diretta: «Adesso arriva la fase bella della Champions League con partite importantissime. Sono tranquillo, conosco il potenziale di questa squadra. Non siamo riusciti a vincere ma va comunque bene per questa sera perché abbiamo raggiunto l’obiettivo del primo posto. Oggi potevo segnare un paio di gol nel primo tempo e tutto poteva essere diverso, ma questo è il calcio».

Ancora novanta minuti per Cristiano Ronaldo, quasi sempre impiegato dal tecnico Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione. L’ex Real Madrid pensa al prossimo derby di campionato contro il Toro nel week-end: «Ora concentriamoci sul derby di campionato contro il Torino, la stagione sta andando per il verso giusto. Riposare? Io mi sento bene, è una decisione che prendo con il mio allenatore, seguo un programma diverso anche perché non sono andato in Nazionale ultimamente. Riposerò più avanti, ma comunque non mi sento stanco e sto bene».