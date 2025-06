Cristiano Ronaldo con Messi? La risposta di CR7: «Mai dire mai, ho molto affetto per gli argentini»

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi insieme in campo? CR7 apre alla suggestione di vedere le due stelle insieme a Miami

Cristiano Ronaldo ha lasciato intendere la possibilità di giocare insieme a Lionel Messi prima della fine delle loro carriere straordinarie. La stella portoghese è al centro di diverse speculazioni di mercato, dopo che è stato accostato a un possibile addio all’Al-Nassr in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti nel 2025. Ronaldo ha ammesso di aver ricevuto più offerte per giocare nel torneo e, interrogato sulla possibilità di raggiungere Messi all’Inter Miami, non ha escluso nulla. Nonostante stia valutando le sue opzioni, ha confermato l’intenzione di continuare a giocare fino almeno al Mondiale 2026 e forse oltre.

POSSIBILITÁ DI GIOCARE CON MESSI – «Sai che ho molto affetto per l’Argentina, mia moglie (Georgina Rodríguez, ndr) è di lì (…) Mi hanno già invitato a giocare al Mondiale per Club. Mai dire mai… il tempo c’è. Ho già 40 anni, ma non si sa mai. Però credo sia molto difficile. Non sono mai stato in Argentina, voglio andarci, ho molto affetto per gli argentini».