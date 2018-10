Cristiano Ronaldo vs Piatek: quella strana sfida del gol

Sfida a distanza in Juventus-Genoa tra i due bomber Cristiano Ronaldo e Krzysztof Piatek. Interessante il duello tra i due attaccanti

Tutti ad attendere Cristiano Ronaldo e invece, come nelle migliori favole, ecco spuntare lo sconosciuto Piatek. Il centravanti polacco del Genoa ha realizzato 9 gol in 7 partite, forse la media che ci si attendeva da Ronaldo prima dell’inizio della stagione, andando a segno sempre, 7 volte su 7, 9 su 9 contando anche la Coppa Italia (poker al Lecce) e la Nazionale. Cristiano ha faticato all’inizio, si è sbloccato alla quarta, dopo la sosta, contro il Sassuolo ed è a quota 4 gol e 4 assist e quest’oggi, nell’anticipo delle 18, insegue la quinta marcatura per prepararsi al meglio alla sfida di Champions contro il Manchester United di martedì prossimo.

Quarantuno tiri dall’area di rigore per CR7, 30 quelli di Piatek. I due attaccanti sono anche quelli che hanno effettuato più tiri in porta nel corso di questa stagione e sono primi in Europa per tiri nella zona calda. Cristiano vs Krzysztof: sfida tra due mondi apparentemente lontani, uniti dalla voglia di far gol. Il 7 della Juventus guadagna 31 milioni di euro per questa stagione, il 9 rossoblù 450mila euro: il rap­porto è di uno a 69. Ronaldo ha 143,7 milioni di follower su In­stagram, Piatek 206mila: rap­porto di uno a 697.