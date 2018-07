Cristiano Ronaldo d’oro: alla Juve in dote, da subito, 80 milioni!

La Juventus con l’arrivo di Cristiano Ronaldo avrebbe un incremento dei ricavi, al primo anno, di 80 milioni di euro

La Juventus lavora per portare Cristiano Ronaldo in bianconero. Il portoghese ha già detto sì ai bianconeri e nelle ultime ore è aumentato l’ottimismo. Contatti serrati tra le parti, si può chiudere a breve. CR7 è un grande campione, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi (fate voi la classifica), ma è anche una macchina da soldi che potrebbe portare 80 milioni di euro di ricavi in più in un solo anno alla Juventus: questo è il potenziale economico del fenomeno portoghese!

Secondo una proiezione calcolata sui dati di uno studio elaborato da Stage Up e Ispsos infatti, CR7 incasserebbe 42 milioni di euro l’anno solo dagli sponsor. Ricavi che lo collocano al secondo posto alle spalle del campione di basket NBA, LeBron James, in testa con 52 milioni (Messi ne guadagna ‘solo’ 28). Ancora più impressionanti i numeri sui social network. Ronaldo ha 323.5 milioni di fan mondiali tra Facebook, Instagram e Twitter, ha 42 milioni di follower in più del Real Madrid, più di tutta la Serie A, la Juve è a quasi 50 milioni di seguaci. E’ lo sportivo più popolare e potrebbe portare alla Juve benefici immediati anche fuori dal campo: 80 milioni già al primo anno. Vorrebbe dire riuscire a pagare l’investimento solo con i futuri ricavi.