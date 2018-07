Cristiano Ronaldo-Real, il retroscena: ecco perché si è arrivati alla rottura con Perez

Il giocatore è pronto a salutare il Real Madrid. Ecco i motivi che hanno portato alla rottura Cristiano Ronaldo e Perez

Scontro fra due grandissime personalità. Florentino Perez e Cristiano Ronaldo non se le sono mai mandate a dire ma hanno convissuto alla grande per 9 anni. Ora, sembra essere arrivato il momento dell’addio. Il giocatore ha chiesto di andare via e dovrebbe andare alla Juventus. Mendes e Perez avrebbero un accordo, da gennaio: se arriva un’offerta da 100 milioni, CR7 può andare via. Questo avrebbe infastidito il portoghese: se valgo solo 100 milioni, posso andare via. E così sarà, salvo clamorosi ripensamenti o rilanci da parte di Perez.

Ma cosa ha portato alla rottura tra le parti? Il mancato rinnovo (l’ultimo nel 2016, ma è solo il secondo al Real, a differenza di Messi che ha firmato 4 rinnovi) è uno smacco importante per una stella del livello di CR7, anche perché, tempo pochi mesi e Neymar ha fir­mato un contratto da 37 mi­lioni netti a stagione col Psg e Messi uno addirittura da 50 col Barça, grazie al bonus alla firma. Cristiano rimprovera una sorta di ammirazione contenuta nei suoi confronti, da parte del presidente, e una mancanza di attenzione e di presa di posizione, anche quando il Bernabeu lo ha fischiato. Ronaldo c’è ri­masto male anche per il muro in­ contrato alla Casa Blanca nella questione dei gravi problemi che ha avuto col fisco. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.